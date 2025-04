30.04.2025 10:51 Flammeninferno zerstört Möbelhaus Jysk in Gaggenau: Millionenschaden!

Großeinsatz in Gaggenau: In der Nacht zum Mittwoch geriet ein Möbelhaus in Vollbrand. Es entstand ein Millionenschaden!

Von Johanna Baumann

Gaggenau - In der Nacht zum Mittwoch geriet das Möbelhaus Jysk in Gaggenau in Vollbrand. Das Gebäude sowie ein Lkw wurden erheblich beschädigt. Die Feuerwehr rückte mit 18 Fahrzeugen und 80 Kräften an. © Henry Mungenast / EinsatzReport24 Gegen 0.50 Uhr brach beim Möbelhändler Jysk in der Murgtalstraße ein Feuer aus. Die Brandursache wird laut Polizei noch ermittelt. Im Verlauf griff das Feuer auf einen nebenan geparkten Laster über, in dem sich der schlafende Fahrer befand. Glücklicherweise konnte sich dieser rechtzeitig ins Freie retten. Der Lkw konnte jedoch nicht mehr gerettet werden, er brannte vollständig aus. Feuerwehreinsätze Feuer im Seniorenheim: Bewohnerin schwer verletzt Das Dach des Möbelhauses stürzte im Verlauf der Löscharbeiten ein. Die Arbeit der Feuerwehr dauert derzeit an. Unterstützung erhalten die Einsatzkräfte durch ein Abbruchunternehmen. Ein Lkw, der am Vorabend Waren anlieferte, ist nun vollständig ausgebrannt. © Henry Mungenast / EinsatzReport24 Verletzte soll es laut aktuellem Stand keine geben. Der Sachschaden am Gebäude sowie am Lkw wird derzeit auf mehrere Millionen Euro geschätzt.



Titelfoto: Bildmontage: Henry Mungenast / EinsatzReport24