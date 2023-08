07.08.2023 06:43 Frau (†56) aus brennendem Gebäude gerettet, für sie kam jede Hilfe zu spät

In einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Eschwege ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Eine 56-jährige Bewohnerin kam dabei ums Leben.

Von Marc Thomé

Eschwege - Bei einem Feuer in einer Einrichtung für betreutes Wohnen im nordhessischen Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) ist am Abend des gestrigen Sonntags eine 56 Jahre alte Bewohnerin ums Leben gekommen. Vier Bewohner konnte die Feuerwehr unverletzt aus dem Gebäude befreien. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen im Bereich des Dachgeschosses aufgefunden. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa Wie ein Sprecher der Polizei am frühen Morgen des heutigen Montags mitteilte, war das Feuer gegen 22.15 Uhr in dem Gebäude ausgebrochen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen sofort mit den Löscharbeiten. Fünf Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch in dem Haus, vier Menschen konnten von der Feuerwehr unverletzt nach draußen gebracht werden. Die 56-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt im Bereich des Dachgeschosses entdeckt und ebenfalls ins Freie transportiert, wo die Rettungskräfte sofort mit der Reanimation begannen - leider erfolglos. Kurze Zeit später erlag die Frau ihren Verletzungen. Die Ursache für das Feuer ist derweil noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

