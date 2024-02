07.02.2024 07:47 Garage brennt lichterloh: Feuerwehr kann 68-Jährigen nur noch tot bergen!

Bei einem Garagenbrand in der Birgeler Straße in Düren ist am Dienstag (6. Februar) ein Mann gestorben.

Düren - Bei einem Garagenbrand in der Birgeler Straße in Düren ist am Dienstag (6. Februar) ein Mann gestorben. Bei einem Garagenbrand in Düren ist ein Mann (†68) gestorben. © Ralf Roeger/dmp/dpa Der 68-Jährige, der sich noch in der Garage befand, konnte trotz schneller Löschung nur noch tot geborgen werden. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, stand der Garagenanbau am Einsatzort beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits im Vollbrand. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch unklar.

