29.03.2024 09:22 638 Garagen brennen in Stahnsdorf: Fenster und Türen geschlossen halten!

Mehrere Garagen sind am Freitagmorgen in Stahnsdorf (Landkreis Potsdam-Mittelmark) in Brand geraten.

Von Denis Zielke

Potsdam - Mehrere Garagen sind am Freitagmorgen Stahnsdorf (Landkreis Potsdam-Mittelmark) in Brand geraten. Auch ein abgestellter weißer Audi stand in Flammen. © Julian Stähle Demnach sei ein Gebäudekomplex in der Straße Quermathe betroffen, teilte die Feuerwehr mit. Auch ein abgestellter weißer Audi stand in Flammen. Es komme zu einer starken Rauchentwicklung, hieß es weiter. Feuerwehreinsätze Feueralarm im Erzgebirge: Akku fängt beim Laden Feuer Demnach wurde eine amtliche Gefahrenmitteilung herausgegeben. Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten. Die Rauchwolke zog auch in Richtung Teltow. Laut Polizei Brandenburg gab es keine Verletzten. Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr seien derzeit im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Die Brandursache ist noch offen. Der Sachschaden liegt geschätzt bei mehreren hunderttausend Euro. Erstmeldung: 29. März, 8.33 Uhr, zuletzt aktualisiert: 9.22 Uhr

Titelfoto: Julian Stähle