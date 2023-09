22.09.2023 17:50 909 Garagenbrand im Erzgebirge: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

In Thalheim (Erzgebirge) kam es am Freitag zu einem Brand in einer Garage. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindern.

Von Fabian Windrich

Thalheim - Feuerwehreinsatz in Thalheim (Erzgebirge) am Freitagnachmittag! In der Garage dieses Wohnhauses brach am Freitagnachmittag ein Feuer aus. Die Feuerwehr konnte glücklicherweise das Übergreifen der Flammen auf das Haus verhindern. © André März Die Feuerwehr wurde gegen 16.40 Uhr in die Chemnitzer Straße gerufen. In der Garage eines Mehrfamilienhauses war ein Brand ausgebrochen, Rauch stieg aus einem Fenster. Schnell begannen die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten. Sie konnten glücklicherweise ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Dennoch entstand wohl ein hoher Sachschaden. Wie es zum Feuer kommen konnte, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Laut ersten Informationen wurde niemand verletzt.

