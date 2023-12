Gartenlaube brennt lichterloh: Wie entstand das Feuer?

Ballenstedt - Am frühen Dienstagmorgen kam es im Landkreis Harz zu einem verheerenden Brand. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war vor Ort.

Im Landkreis Harz brannte am Morgen eine Gartenlaube. © Bildmontage: Polizeirevier Harz

Gegen 4.30 Uhr geriet eine Gartenlaube in der Nordstraße in Ballenstedt (Sachsen-Anhalt) in Brand. Die Laube befand sich zu diesem Zeitpunkt im Umbau und war nicht bewohnt.

Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand zwar schnell löschen, das Holzhäuschen wurde aber stark in Mitleidenschaft gezogen, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden von knapp 5000 Euro.

Derzeit ist völlig unklar, wie es zu dem Brand kommen konnte.