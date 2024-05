Schreck in der Kleingartenanlage: Laube fackelt ab - Zwei Personen verletzt

Weißwasser/Oberlausitz - Bei einem Feuer in einer Kleingartenanlage in der Oberlausitz wurden zwei Personen verletzt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Das Feuer brach in einem Kleingarten aus. (Symbolbild) © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Schreckmoment am Freitagabend! Gegen 18 Uhr qualmte und rauchte es plötzlich in der Kleingartenanlage am Kromlauer Weg in Weißwasser: Eine Laube stand lichterloh in Flammen.

Ersthelfer eilten sofort herbei, wollten dem 50-jährigen Gartenbesitzer helfen, das Feuer zu löschen. Doch vergeblich: Das Häuschen brannte nieder. Erst die alarmierte Feuerwehr konnte den Flammen Einhalt gebieten.

Doch die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig - die Rettungswege waren zugewachsen, das Zufahrtstor schlecht befahrbar. Die Feuerwehr musste improvisieren.

Der 50-jährige Garteneigentümer erlitt Brandverletzungen, wurde deshalb in ein Krankenhaus eingeliefert. Ebenfalls verletzt wurde eine 41-jährige Ersthelferin - auch sie musste im Krankenhaus versorgt werden.