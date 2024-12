Gas-Explosion in Anklam: Ehepaar lebensbedrohlich verletzt, Haus einsturzgefährdet

Anklam - Bei einer Gas-Explosion in einer Doppelhaushälfte in Anklam ( Vorpommern-Greifswald ) ist am Samstagmorgen ein Ehepaar (63 und 56) lebensbedrohlich verletzt worden.

Die Feuerwehr war mit 27 Einsatzkräften vor Ort. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei mitteilte, nahmen die beiden Bewohner gegen 9 Uhr Gasgeruch im Haus wahr. Als sich die 56-jährige Ehefrau daraufhin in die Küche begab, kam es zu einer Stichflamme, die sie am Kopf und am Oberkörper traf.

Daraufhin gab es eine Explosion, die zum Ausbruch eines Feuers führte. Die 56-Jährige rettete sich mit schwersten Verbrennungen selbst aus dem Haus.

Ihr 63-jähriger Ehemann erlitt ebenfalls schwerste Verbrennungen und wurde von Rettungskräften und Nachbarn nach draußen gerettet, wie die Polizei weiter mitteilte.

Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Berlin geflogen. Seine Frau wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Beide schweben den Angaben nach in Lebensgefahr.

Das Gebäude ist in Folge der Explosion stark einsturzgefährdet, die zweite Haushälfte, die derzeit unbewohnt ist, blieb unbeschädigt. Weitere Verletzte gab es nicht. Der Sachschaden wird auf mindestens 200.000 Euro geschätzt.