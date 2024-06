03.06.2024 19:20 Gefahrguteinsatz in Gewerbegebiet: Gebäude evakuiert

Am Montag kam es in Kändler zu einem Gefahrguteinsatz in einer Firma im Gewerbegebiet.

Von Claudia Ziems

Limbach-Oberfrohna - In Kändler (Landkreis Zwickau) kam es am Montagnachmittag zu einem Gefahrguteinsatz in einer Firma. Am Nachmittag kam es in Kändler zu einem Gefahrguteinsatz in einem Maschinenbauunternehmen. © Andreas Kretschel Ggegen 16.15 Uhr kam es zu dem Einsatz bei einem Maschinenbauunternehmen im Gewerbegebiet. Ein Großaufgebot von circa 40 Rettungskräften war vor Ort. Nach ersten Informationen waren beschädigte Batterien der Grund für den Einsatz, das Gebäude wurde evakuiert. Der Einsatz dauerte bis abends an, die ausgetretene Flüssigkeit musste beseitigt werden.

Titelfoto: Andreas Kretschel