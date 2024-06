21.06.2024 14:30 Feuer in Sporthalle: Drei Jugendliche verletzt, 150.000 Euro Sachschaden!

Am Donnerstag zündeten Unbekannte eine Handtuchrolle in einer Sporthalle in Geislingen an der Steige an. Drei Kinder wurden verletzt.

Von Karolin Wiltgrupp

Geislingen an der Steige - Feuerwehreinsatz in der Michelberghalle in Geislingen (Kreis Göppingen)! Die Feuerwehr musste am Donnerstagabend zur Michelberghalle in Geislingen ausrücken. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa Wie die Polizei am Freitag mitteilte, zündeten unbekannte Täter am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr eine Handtuchrolle im Umkleidebereich in der Sporthalle an. Das Feuer war im Bereich der Dusche gelegt worden und dort auf ein Kunststoffwaschbecken übergegriffen. Durch den Rauch und die starke Hitze soll der gesamte Duschbereich stark in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Drei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren, die sich im Hallenbereich aufhielten, kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf satte 150.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt geben können. Hinweise bitte an die Polizei Ulm unter der Rufnummer 07331/93270.

