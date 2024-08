Gera: Mehrere Brände an einem Tag halten die Feuerwehr auf Trapp

Gera - Wegen mehrere Brände musste die Feuerwehr am Mittwoch wiederholt in Gera ausrücken.

Die Feuerwehr konnte alle Brände löschen. Dennoch hinterließen die Flammen ihre Spuren. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Gera MiTTE

Kurz vor 13 Uhr war eine Wiesenfläche von etwa 3000 Quadratmetern in der Alexander-Wolfgang-Straße in Brand geraten. Die Flammen konnten anschließend von der Feuerwehr gelöscht werden, teilte die Polizei am Donnerstagvormittag mit.

Kurz vor 14 Uhr wurde von einem Zeugen ein weiteres Feuer gemeldet. Den Angaben nach hatte er Rauch bzw. Brandgeruch in einem Waldstück in der Untermhäuser Straße wahrgenommen. Vor Ort konnte allerdings kein Feuer festgestellt werden.

Der Arbeitstag der Feuerwehr war jedoch noch nicht beendet, denn gegen 14.40 Uhr eilten die Einsatzkräfte zu einem Flächenbrand nahe Thränitz in Richtung Grobsdorf. Die Feuerwehr konnte auch diesen Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Personen wurden nicht verletzt.