21.05.2025 15:39 Gewaltige Rauchsäule von Weitem sichtbar: Was ist denn da bei ALDI los?

Am Mittwochmittag kam es in einem ALDI-Zentrallager in Mörfelden-Walldorf (Hessen) zu einem Brand. Verletzte gab es ersten Informationen zufolge nicht.

Von Angelo Cali

Mörfelden-Walldorf - Unruhe auf dem Gelände eines ALDI-Zentrallagers in Südhessen. Dort musste die Feuerwehr mit einem Großaufgebot anrücken. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte am Ort des Geschehens an. © 5VISION.NEWS Wie ein Sprecher wenige Stunden nach dem Einsatz am Mittwochnachmittag berichtete, gingen die ersten Notrufe gegen 13.30 Uhr ein. Demnach sei eine große Rauchsäule auf dem Gelände des Discounter-Lagers im Hessenring in Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) zu sehen gewesen. Wie sich für die Retter vor Ort herausstellte, war der Brandherd das Dach des Gebäudes. Und auch die Brandursache war schnell gefunden. So habe sich nach ersten Erkenntnissen wohl eine Photovoltaikanlage aus bislang nicht geklärten Gründen entzündet. Die Bekämpfung der Flammen gestaltete sich für die Einsatzkräfte schließlich als eher leicht lösbare Aufgabe. Bereits gegen 14.15 Uhr konnte der Brand vollständig gelöscht werden. Wie es zum Brand kam und wie hoch der Schaden ist, müssen weitere Ermittlungen ergeben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Auch der Verkehr wurde durch das Feuer nicht beeinträchtigt. Die Einsatzmaßnahmen dauern aktuell noch an.

Titelfoto: 5VISION.NEWS