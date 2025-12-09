Gewürzfabrik brennt lichterloh: Millionenschaden!
Bismark - In der Altmark brannte am späten Montagabend ein Produktionsbetrieb lichterloh. Die Feuerwehr spricht von einem enormen Sachschaden.
Gegen 20.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Bahnhofstraße in Bismark (Sachsen-Anhalt) gerufen: Die dortige Gewürzfabrik habe Feuer gefangen.
Nach Angaben der Eigentümer und der Feuerwehr sei der Brand demnach in den Lüftungsschächten ausgebrochen.
Zwar wurde glücklicherweise niemand verletzt, der Sachschaden wird jedoch auf einen Millionenbetrag geschätzt.
Wie das Polizeirevier Stendal mitteilte, ist die genaue Brandursache derzeit unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Polizeirevier Stendal