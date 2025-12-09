Gewürzfabrik brennt lichterloh: Millionenschaden!

Bismark - In der Altmark brannte am späten Montagabend ein Produktionsbetrieb lichterloh. Die Feuerwehr spricht von einem enormen Sachschaden.

In der Nacht brannte eine Gewürzfabrik in Bismark. © Polizeirevier Stendal

Gegen 20.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Bahnhofstraße in Bismark (Sachsen-Anhalt) gerufen: Die dortige Gewürzfabrik habe Feuer gefangen.

Nach Angaben der Eigentümer und der Feuerwehr sei der Brand demnach in den Lüftungsschächten ausgebrochen.



Zwar wurde glücklicherweise niemand verletzt, der Sachschaden wird jedoch auf einen Millionenbetrag geschätzt.