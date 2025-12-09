 7.054

Feuer in Sächsischer Schweiz: Garage mit Oldtimer brennt vollständig aus

Von Emelie Herrmann

Lohmen - Am frühen Dienstagmorgen brannte eine Garage in Lohmen (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) vollständig aus.

Ein Oldtimer fiel den Flammen zum Opfer.  © Marko Förster

Wie die Polizei mitteilte, rückten Einsatzkräfte gegen 3.55 Uhr am Morgen zu dem Feuer in der Basteistraße aus.

Dort angekommen brannte die Garage bereits lichterloh. Nach TAG24-Informationen fiel der komplette Garagen-Inhalt - darunter auch ein Oldtimer - den Flammen zum Opfer.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Auch ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnten die Feuerwehrkräfte verhindern.

Am frühen Dienstagmorgen bekämpften Einsatzkräfte den Brand in Lohmen.  © Marko Förster
Die Garage brannte vollständig aus.  © Marko Förster

Ersten Erkenntnissen zufolge verursachte ein technischer Defekt das Feuer. Ein Brandursachenermittler ist bereits im Einsatz. Die Höhe des entstandenen Schadens ist aktuell noch unklar.

Titelfoto: Bildmontage: Marko Förster

