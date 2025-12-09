Feuer in Sächsischer Schweiz: Garage mit Oldtimer brennt vollständig aus
Lohmen - Am frühen Dienstagmorgen brannte eine Garage in Lohmen (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) vollständig aus.
Wie die Polizei mitteilte, rückten Einsatzkräfte gegen 3.55 Uhr am Morgen zu dem Feuer in der Basteistraße aus.
Dort angekommen brannte die Garage bereits lichterloh. Nach TAG24-Informationen fiel der komplette Garagen-Inhalt - darunter auch ein Oldtimer - den Flammen zum Opfer.
Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Auch ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnten die Feuerwehrkräfte verhindern.
Ersten Erkenntnissen zufolge verursachte ein technischer Defekt das Feuer. Ein Brandursachenermittler ist bereits im Einsatz. Die Höhe des entstandenen Schadens ist aktuell noch unklar.
