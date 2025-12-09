Feuer in Sächsischer Schweiz: Garage mit Oldtimer brennt vollständig aus

Lohmen - Am frühen Dienstagmorgen brannte eine Garage in Lohmen (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) vollständig aus.

Ein Oldtimer fiel den Flammen zum Opfer. © Marko Förster

Wie die Polizei mitteilte, rückten Einsatzkräfte gegen 3.55 Uhr am Morgen zu dem Feuer in der Basteistraße aus.

Dort angekommen brannte die Garage bereits lichterloh. Nach TAG24-Informationen fiel der komplette Garagen-Inhalt - darunter auch ein Oldtimer - den Flammen zum Opfer.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Auch ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnten die Feuerwehrkräfte verhindern.