Auto steht lichterloh in Flammen: Feuer greift auf Gartenhaus über

Grimma - Feuerwehreinsatz im Landkreis Leipzig : Am späten Sonntagabend mussten die Kameraden nach Grimma in eine Gartenanlage ausrücken.

Die Flammen loderten über der Gartenanlage in Grimma. © Sören Müller

Ein auf einem Gartengrundstück abgestelltes Auto im Gerichtsweg stand gegen 22.30 Uhr am Abend lichterloh in Flammen. Doch damit nicht genug.

Das Feuer griff auch auf eine Gartenlaube in der Nähe über, so eine Polizeisprecherin am Montag.

Obwohl die Freiwilligen Feuerwehren aus Grimma und Hohnstädt schnell vor Ort waren und löschten, brannten Fahrzeug und Laube komplett aus.

Verletzte gab es glücklicherweise nicht zu beklagen. Zur Höhe des Schadens lagen am Mittag noch keine Erkenntnisse vor.