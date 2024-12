10.12.2024 18:47 Großaufgebot der Feuerwehr: Dachstuhl brennt in Radeberg

In Radeberg kam es am heutigen Dienstagnachmittag zu einem Großaufgebot der Feuerwehr, weil ein Dachstuhl in Brand geraten war.

Von Calvin Schröder

Radeberg - Gegen 15.30 Uhr am heutigen Dienstagnachmittag fing ein Dachstuhl in Radeberg aus bislang ungeklärtem Grund an zu brennen. Die Feuer breitete sich schnell aus, was die Löscharbeiten sehr schwierig machte. Der Brand im Dachstuhl breitete sich schnell aus. © xcitepress/Rico Löb Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr sowie Rettungskräfte waren in der Heidestraße vor Ort, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Beim brennenden Objekt handelte es sich glücklicherweise um ein unbewohntes Haus. Ersten Informationen zufolge wurde deshalb auch niemand verletzt. Ermittlungen zur bisher unbekannten Brandursache wurden bereits eingeleitet. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. © xcitepress/Rico Löb Für die Dauer des Einsatzes musste die Heidestraße gesperrt bleiben, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Genaue Angaben zum entstandenen Sachschaden gibt es noch nicht.

