Großbrand im Kyffhäuserkreis: Hausbewohner gilt als vermisst

Heldrungen - In Heldrungen (Kyffhäuserkreis) hat am Montagmorgen ein Haus gebrannt. Die Rauchsäule war deutlich sichtbar.

Die Feuerwehr ist im Einsatz und versucht die Flammen zu löschen. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Das Feuer war in einem Gebäude am Waldschlösschen ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren aus dem Landkreis rückten daraufhin an.

Anwohner wurden per Warn-App gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Lüftungen und Klimaanlagen sollten wegen der starken Rauchentwicklung ausgeschaltet bleiben.

Wie die Polizei mitteilte, gilt ein Bewohner des Hauses als vermisst. Es wird mit einem Schaden zwischen 70.000 und 100.000 Euro gerechnet. Zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor.

Das Feuer ist inzwischen gelöscht, erklärten die Einsatzkräfte. Das Haus werde nun von Mitarbeitern des Technischen Hilfswerkes abgetragen.