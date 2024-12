08.12.2024 10:01 Großbrand in Baden-Baden: Dachstuhl versinkt im Flammenmeer!

Von Johanna Baumann

Baden-Baden - Dachstuhl in Vollbrand! Zu einem Großbrand wurde die Feuerwehr am Samstagabend in Baden-Baden gerufen. Das Mehrfamilienhaus wurde geräumt. © ER24/EinsatzReport24 Ein Dachstuhl in der Lichtentaler Straße geriet gegen 18 Uhr in Brand. Die Flammen breiteten sich schnell aus, wie die Polizei in der Nacht auf Sonntag mitteilte. Glücklicherweise konnten die Bewohner das Gebäude rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Bis in die Nacht hinein waren stadteigene sowie umliegende Feuerwehrkräfte im Einsatz, um das Flammenmeer einzudämmen und schließlich zu löschen. Das Ausmaß der Zerstörung ist noch unklar. © ER24/EinsatzReport24 Der entstandene Schaden ist bislang unklar. Auch die Brandursache ist noch nicht bekannt und muss ermittelt werden. Die Polizei Offenburg hat sich der Sache angenommen.

