Großbrand in Gewerbehalle: Zahlreiche Kräfte im Einsatz - Anwohner müssen umziehen

Bergisch Gladbach - Am gestrigen Donnerstagnachmittag ist es in Bergisch Gladbach-Frankenforst zu einem Großbrand einer Gewerbehalle gekommen.

Rund 65 Einsatzkräfte waren bei dem Hallenbrand vor Ort. © Bildmontage: Feuerwehr Bergisch Gladbach

Gegen 16.10 Uhr ging bei der Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises eine Alarmierung ein. Demnach solle es in einer Gewerbehalle an der Straße "Am Böttcherberg" brennen.

Daher machten sich zahlreiche Feuerwehren auf den Weg, um der Sache auf den Grund zu gehen. Als die Kräfte am Einsatzort eintrafen, konnten sie die Halle in Vollbrand feststellen.

Aufgrund des Großbrandes wurden weitere Feuerwehren zur Einsatzstelle beordert.

Glücklicherweise konnten sich die Mitarbeiter des Betriebes selbständig ins Freie retten. Auch Anwohner eines angrenzenden Hauses konnten sich selbst befreien. Verletzt wurde niemand.

Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden, sodass der Brand gegen 17.30 Uhr unter Kontrolle gebracht werden konnte. Die aufwendigen Nachlöscharbeiten zogen sich jedoch noch bis in die späten Abendstunden.