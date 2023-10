13.10.2023 08:28 Großbrand in Gießerei: Vier Verletzte, Schaden wohl in Millionenhöhe

In einer Gießerei in Silbitz (Saale-Holzland-Kreis) ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Von Christian Rüdiger

Silbitz - In einer Gießerei in Silbitz (Saale-Holzland-Kreis) ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Das Feuer richtete den Angaben nach einen enormen Schaden an. © Bodo schackow Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 2 Uhr in dem metallverarbeitenden Werk zu einer Verpuffung. Dadurch gerieten zwei Hallen in Brand. Laut ersten Erkenntnissen wurden dabei vier Personen verletzt, zwei von ihnen sogar schwer. Alle wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr ist vor Ort im Einsatz. Anwohner werden gebeten, ihre Fenster geschlossen zu halten. Zur genauen Brandursache liegen noch keine Informationen vor. Wie die Beamten erklärten, müsse von einem Schaden in Millionenhöhe ausgegangen werden.

