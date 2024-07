26.07.2024 09:14 Großbrand in Halle: Tischlerei wird vollständig zerstört, 100.000 Euro Schaden

Die Feuerwehr löschte die ganze Nacht einen Großbrand in einer Tischlerei in Halle an der Saale. Nun laufen die Ermittlungen.

Halle (Saale) - Nach einem Großbrand einer Treppenbaufirma in Halle-Trotha hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Tischlerei wurde komplett zerstört. Das Firmengelände ist derzeit nicht mehr betretbar. © 7aktuell.de | Eric Pannier Laut ersten Angaben der Behörde ist ein Schaden von mehreren 100.000 Euro entstanden. Eine Brandwache der Feuerwehr sei noch immer vor Ort, um aufflammende Glutnester bekämpfen zu können.

Am Donnerstagabend ist die Feuerwehr zu einem Einsatz im Küttener Weg im Norden der Stadt Halle (Saale) gerufen worden. Die Rauchwolke des brennenden Firmengebäudes war in der ganzen Stadt sowie umliegenden Gebieten sichtbar. Feuerwehreinsätze Hohe Flammen in der Altstadt: Sieben Verletzte! Die Anwohner und Anwohnerinnen wurden mittels Warn-App gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Entwarnung gab es am frühen Morgen. Die Brandbekämpfung dauerte die ganze Nacht an. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren die gesamte Nacht lang beschäftigt. © Tom Musche Der Brand sei jedoch bereits am späten Donnerstagabend unter Kontrolle gewesen, so die Polizei weiter. Das Firmengelände ist bei dem Brand vollständig zerstört worden und konnte nach ersten Angaben bislang nicht betreten werden.

