Großbrand in Hessen: Teenager springt aus dem Fester, Opa stirbt in den Flammen

Ein 83-jähriger Mann ist beim Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Herborn am gestrigen Sonntag ums Leben gekommen. Drei weitere Personen erlitten Verletzungen.

Herborn - Ein 14-Jähriger ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im mittelhessischen Herborn (Lahn-Dill-Kreis) in höchster Not aus einem der oberen Stockwerke gesprungen und verletzt worden. Der 84 Jahre alte Mann konnte nur noch tot aus dem Gebäude geborgen werden. © Bild-Montage: 123rf/Jörg Hüttenhölscher, Feuerwehr Herborn/Facebook Sein 83 Jahre alter Großvater starb bei dem Feuer am gestrigen Sonntagabend, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die 74 Jahre alte Großmutter und ein weiterer Enkel im Alter von 20 konnten sich selbst ins Freie retten. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, war die Treppe im Haus bereits zusammengebrochen. Feuerwehreinsätze Großbrand bei Electrolux in Rothenburg ob der Tauber: Warnung an Anwohner! Weitere Details waren zunächst unklar. Der Sachschaden liegt schätzungsweise bei einer halben Million Euro.

Die Großmutter und die beiden Enkel erlitten Rauchgasvergiftungen, sie kamen ins Krankenhaus. Der Großvater konnte nur noch tot aus dem Haus geborgen werden. Nach Angaben der Polizei lebte in den Wohnungen des Mehrfamilienhauses eine achtköpfige Familie. Vier Familienangehörige waren während des Feuers nicht da. Die Brandursache war zunächst unklar. Nach rund vier Stunden war das Feuer gelöscht.

