04.10.2023 10:40 Großbrand in Industriegebiet: Wäschereihalle nicht begehbar

Nach einem Großbrand in einem Industriegebiet in Walldorf hat die Suche nach der Ursache des Feuers in der Wäschereihalle begonnen.

Walldorf - Nach dem Großbrand in einem Industriegebiet in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) beginnt nun die Suche nach der Ursache des Feuers. Während des Brand auf dem Industriegelände befanden sich wegen des Feiertags keine Personen vor Ort. © Lars Greulich/Einsatz-Report24/dpa "Die Ermittler werden sobald wie möglich damit beginnen, im Schutt nach Hinweisen zu suchen", sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Das Gebäude, eine Wäschereihalle, sei derzeit aber noch nicht begehbar. Das Feuer sei weitgehend gelöscht. Die Feuerwehr halte noch Brandwache, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Zur Höhe des möglichen Schadens gab es zunächst keine Schätzungen. Der Brand war am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ausgebrochen, verletzt wurde niemand. Feuerwehreinsätze Großbrand in Behinderten-Einrichtung: 60 Kräfte im Einsatz Während des Feiertages sei niemand auf dem Gelände gewesen, sagte der Sprecher. Die Wäscherei werde von einem privaten Inhaber geführt und gehöre nicht zu den Gebäuden des Softwareherstellers SAP, dessen Sitz sich ebenfalls in Walldorf nicht allzuweit vom Brandort entfernt befindet. Anwohner in Walldorf sollten Fenster und Türen schließen Nach dem Eingang von Notrufen war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot von weit über 100 Einsatzkräften ausgerückt und über Stunden vor Ort gewesen, wie es weiter hieß. Dunkler Rauch hatte über dem Gelände gelegen; durch das Feuer kam es auch zu Geruchsbelästigungen im umliegenden Bereich. Anwohner waren aufgerufen worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Den Angaben der Feuerwehr zufolge bestand allerdings keine Gefahr. Schadstoffmessungen hätten keine bedenklichen Werte ergeben. Die Zufahrt zum Industriegebiet, in dem die Wäscherei ist, wurde gesperrt. Es kam zu einzelnen Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Titelfoto: Lars Greulich/Einsatz-Report24/dpa