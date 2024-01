27.01.2024 17:54 Großbrand in Wohnhaus: 14 Personen zum Teil schwer verletzt

In Remscheid ist es am heutigen Samstagmittag zu einem Großbrand in einem Wohnhaus gekommen.

Von Florian Fischer

Remscheid - In Remscheid ist es am heutigen Samstagmittag zu einem Großbrand in einem Wohnhaus gekommen. Bei einem Hausbrand in Remscheid wurden zahlreiche Personen schwer verletzt. © Tim Oelbermann Wie die Polizei meldet, ereignete sich das tragische Unglück gegen 13 Uhr. Demnach meldete ein Bewohner des Hauses eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller des Gebäudes an der Rosenhügeler Straße, weshalb die Feuerwehr ausrücken musste. Bei dem Brand erlitten 14 Personen, darunter sechs Kinder, zum Teil schwere Verletzungen. Sie mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr sperrte die Polizei den Bereich komplett ab. Der Sachschaden kann momentan noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

