Großbrand in der Innenstadt: Gebäude von 1670 zerstört, eine Person schwer verletzt

Von Luisa Buck

Verden - In einem historischen Fachwerkhaus von 1670 in der Nähe des Doms in Verden (Niedersachsen) ist am Mittwochmittag ein Großbrand ausgebrochen. Drei Menschen wurden teils schwer verletzt.

Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr stehen in der Verdener Innenstadt. (Archivbild) © Sina Schuldt/dpa In dem betroffenen Haus am Anita-Augspurg-Platz waren eine Gaststätte und Wohnräume untergebracht, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwochmittag. Das Feuer habe sich gegen 13.30 Uhr rasant ausgebreitet, der Dachstuhl stürzte ein und erschwerte die Lösch- und Bergungsarbeiten. Ein 65-jähriger Mann wurde schwer verletzt, zwei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen und wurden von den Rettungskräften vor Ort behandelt. Am frühen Abend war zunächst noch unklar, ob sich weitere Menschen in dem Gebäude aufgehalten hatten. Am Donnerstag wurde der Feuerwehreinsatz dann beendet. Feuerwehreinsätze Brand in China-Restaurant sorgt für stundenlange Straßensperrung Ein angrenzendes Wohnhaus sei durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen worden, wie die Polizei anschließend weiter mitteilte. Das Ausmaß des Schadens könne man aber noch nicht einschätzen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist ebenfalls noch gänzlich unklar. Die Ermittlungen stünden noch am Anfang.

Rauchwolke über Verden: Bevölkerung wurde von Polizei und Feuerwehr gewarnt