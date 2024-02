25.02.2024 09:17 Zigarette löst Vollbrand aus: Großeinsatz in Mehrfamilienhaus bei Stuttgart!

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften wurde am Samstagabend zu einem Brand in Weil der Stadt bei Stuttgart.

Von Johanna Baumann

Weil der Stadt - Ein Großaufgebot an Einsatzkräften wurde am Samstagabend zu einem Brand in Weil der Stadt bei Stuttgart. Die Polizei konnte ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhindern. © SDMG / Schulz Gegen 20.19 Uhr wurde die Feuerwehr in den Kolpingweg gerufen. Beim Eintreffen stand die Küche einer Erdgeschosswohnung bereits in Vollbrand. Da der Rauch bereits in das restliche Mehrfamilienhaus zog, wurden alle Bewohner vorsorglich evakuiert. Nach rund drei Stunden konnten sie in ihre Wohnungen zurückkehren. In der Brandwohnung entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Die betroffenen Räumlichkeiten sind nun nicht mehr bewohnbar. Bei dem Einsatz am Samstag wurde glücklicherweise niemand verletzt. © SDMG / Schulz Die Ursache für das Feuer sei wohl eine Zigarette gewesen. Die Ermittlungen laufen.

