Großeinsatz der Feuerwehr: Über 70 Einsatzkräfte bändigen Werkstatt in Flammen

Mittelbrüden - 72 Brandbekämpfer und 11 Rettungskräfte wurden am heutigen Mittwochmorgen, ab 10 Uhr, in die Max-Eyth-Straße nach Auenwald gerufen. Im Ortsteil Mittelbrüden brennt eine Doppelgarage!

In der Max-Eyth-Straße in Auenwald steht eine Doppelgarage in Flammen. © 7aktuell/Kevin Lermer

Laut Polizei werden die Räumlichkeiten nicht nur als Lagerstätte, sondern auch als Werkstatt für Kraftfahrzeuge genutzt und grenzen zudem an ein nahegelegenes Wohnhaus an. Nach aktuellen Erkenntnissen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Personen in der Werkstatt. Durch die Flammen wurde bislang niemand verletzt.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist unklar und Teil der momentanen Ermittlungen der Beamten. Auch auf welche Höhe sich der Sachschaden beläuft, ist noch unbekannt.

Gegen 11.17 Uhr gab die Leitstelle Rems-Murr eine Warnung über gefährliche Brandgase heraus und Menschen vor Ort waren aufgefordert, dass betroffene Gebiet zu meiden. Gegen 12.53 Uhr konnte der Alarm jedoch bereits wieder aufgehoben werden.