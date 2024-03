Großeinsatz für die Feuerwehr! Baumarkt weitgehend zerstört

Ein Baumarkt in Varel ging in der Nacht in Flammen auf. © Nonstopnews

Es werde von einer hohen Schadenssumme ausgegangen, die aber noch nicht beziffert werden könne, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

Menschen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Warum es zu dem Brand kam, war zunächst nicht klar; die Polizei nahm Ermittlungen auf.

Ein Sachverständiger soll den Brandort untersuchen. Außerdem rufen die Beamten die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Mögliche Zeugen sollten sich melden.

Das Feuer war in der Nacht zum Mittwoch gegen 3 Uhr ausgebrochen. Demnach war zunächst ein überdachtes Außenlager, in dem etwa Holz und Gartenbausätze lagerten, in Brand geraten. Danach griff das Feuer auf den Baumarkt über.

Durch Gasflaschen, die im Verkaufsraum gelagert waren, kam es laut Polizei zu kleineren Explosionen. Anwohner wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Feuerwehrleute waren über Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Erst am Mittwochnachmittag meldete die Polizei, dass die Arbeiten abgeschlossen seien.