08.04.2025 12:41 6.145 Großeinsatz im Erzgebirge: Schule evakuiert

Das Bildungszentrum Adam Ries in Annaberg-Buchholz (Erzgebirge) wurde am Dienstagvormittag evakuiert. In einer Toilette soll Reizgas versprüht worden sein.

Von Sebastian Gogol

Annaberg-Buchholz - Großeinsatz der Rettungskräfte am Bildungszentrum Adam Ries in Annaberg-Buchholz (Erzgebirge): Die Schule wurde am Dienstagvormittag evakuiert.

Zahlreiche Personen klagten über Atemwegreizungen. © Ronny Küttner Gegen 10.35 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Oberen Kirchplatz aus. In einer Schultoilette soll eine unbekannte Substanz versprüht worden sein. Großeinsatz in Annaberg-Buchholz: Am Dienstagmorgen musste das Bildungszentrum Adam Ries evakuiert werden. © Niko Mutschmann Laut Polizei klagten mehrere Lehrer und Schüler über Atemwegreizungen. Nach ersten Informationen sollen 60 Personen betroffen sein. Sie müssen medizinisch versorgt werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

