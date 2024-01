Großeinsatz im Kreis Rottweil: Vier Verletzte und hoher Sachschaden!

Die Feuerwehr war mit zwölf Fahrzeugen und rund 60 Kräften vor Ort. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

In einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße entfachte in der Nacht auf Mittwoch ein Feuer. Gegen 0.20 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei an.

Die Ursache, die zu dem Dachstuhlbrand führte, ist laut Polizeiangaben noch unklar.

Vier Bewohner erlitten leichte Verletzungen. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser.

Der Sachschaden wird aktuell auf rund 400.000 Euro geschätzt.