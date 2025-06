Großeinsatz im Norden: Familie entkommt nächtlichem Brand

Ellerhoop - Alarm mitten in der Nacht: Gegen 0.24 Uhr kam es am Dienstag in Ellerhoop (Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein ) zu einem Feuerwehreinsatz . Der Grund: ein ausgedehnter Zimmerbrand.

In Ellerhoop ist es am Dienstag zu einem Brand gekommen. © NEWS5 / Fabian Höfig

Mehr als 60 Einsatzkräfte von drei Feuerwehren waren im Einsatz.

Die Wohnstraße war bereits von Flammen erleuchtet - Feuer schlug aus einem Zimmer gleich hinter der Haustür.

Zum Zeitpunkt der Alarmierung war der Verbleib der vierköpfigen Familie des betroffenen Wohnhauses an der Straße Hauskoppel in Ellerhoop noch unklar, heißt es in einer Mitteilung. Doch die Bewohner - zwei Erwachsene, zwei Kinder - sowie ihr Hund hatten sich rechtzeitig selbst in Sicherheit bringen können. Alle blieben unverletzt.