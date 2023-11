06.11.2023 21:05 Großeinsatz im Vogtland: Feuer bricht in Computerspiele-Geschäft aus

Am Montagabend kam es in Plauen zu einem Feuerwehrgroßeinsatz. Gegen 18.30 Uhr brach in einem Computerspiele-Geschäft ein Feuer aus.

Von Sarah Müller

Plauen - Feuerwehrgroßeinsatz am Montagabend in Plauen (Vogtland). Die Feuerwehr rückte mit einer Drehleiter an. © Igor Pastierovic Gegen 18.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Computerspiele-Geschäft in die Bahnhofstraße gerufen. Das Feuer war offenbar in einer Zwischendecke ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot einschließlich Drehleiter an und konnte das Feuer zügig löschen. Feuerwehreinsätze Erntemaschine soll zerlegt werden: Plötzlich lodern Flammen Da der Laden zum Zeitpunkt des Brandes geschlossen war, waren auch keine Menschen im Geschäft und niemand wurde verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe dauern aktuell noch an. Es wird ein technischer Defekt vermutet.

Titelfoto: Igor Pastierovic