25.02.2024 14:01 Großeinsatz in Sporthalle: Feuer fordert zwei Verletzte

Zu einem Brandeinsatz ist es am Sonntagmittag in einer Sporthalle in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) gekommen. Zwei Personen wurden verletzt.

Von Johanna Baumann

Walldorf - Zu einem Brandeinsatz ist es am Sonntagmittag in einer Sporthalle in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) gekommen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte am Sonntag zu einer Sporthalle an. © Marco Priebe / PR-Video Gegen 12.19 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Schwetzinger Straße gerufen. Laut Feuerwehr brach der Brand in einem Restaurant im Keller der Sporthalle aus. Die Räumlichkeiten, in denen ein Handballspiel stattfand, wurden evakuiert. Laut aktuellem Stand sollen zwei Personen verletzt worden sein. Bei dem Feuer sollen zwei Personen verletzt worden sein. © Marco Priebe / PR-Video Aktuell finden Aufräumarbeiten statt. Erstmeldung: 13.40 Uhr, aktualisiert um 14 Uhr.

Titelfoto: Marco Priebe / PR-Video