Großeinsatz nach Explosion in Entsorgungsbetrieb

Baar-Ebenhausen - Nach einer Explosion in einem Entsorgungsbetrieb im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen ist ein geschätzter Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden.

Alles in Kürze

Zahlreiche Einsatzkräfte waren auf dem Gelände der Entsorgungsfirma unterwegs. © vifogra / Friedrich

Laut Polizei kam es am Vormittag gegen 9.15 Uhr in der Schredderanlage der Recyclingfirma für Metall in Baar-Ebenhausen zur Verpuffung.

Dadurch gerieten Teile der Anlage in Brand, das Feuer habe sich aber nicht ausgebreitet. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften kümmerte sich vor Ort um die Lage. Darunter war neben der Polizei und der Feuerwehr auch das Technische Hilfswerk.

Acht Menschen wurden vom Rettungsdienst untersucht, blieben den Angaben zufolge aber unverletzt.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand durch das Geschehen nicht.