Gasleck führt zu Explosion: Wohnhaus eingestürzt, ein Schwerverletzter

Hadamar - Ein Gasleck im mittelhessischen Hadamar führte zu einer Katastrophe: In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es zu einer Explosion! Dadurch wurde ein Einfamilienhaus zerstört, ein Mann wurde schwer verletzt.

Gasleck in Hadamar-Niederzeuzheim: Aus einem unterirdischen Tank trat Flüssiggas unkontrolliert aus. © 5VISION.NEWS

Am Montagvormittag war bei Wartungsarbeiten an einem unterirdischen Gastank ein Ventil beschädigt worden, wie die Polizei in der Nacht mitteilte.

In der Folge trat Flüssiggas unkontrolliert aus und gelangte in die Atmosphäre. Da es zunächst nicht gelang, das Leck zu schließen, wurde eine Evakuierung der Anwohner in einem Radius von 300 Metern rund um den Gastank angeordnet.

"Im Verlauf des Abends begab sich ein 44-jähriger Anwohner widerrechtlich zurück in sein Wohnhaus, obwohl dieses bereits evakuiert war", erklärte ein Polizeisprecher.

Gegen 0.11 Uhr in der Nacht sei es dann in diesem Haus zu einer Verpuffung gekommen. Infolge der Explosion sei das Einfamilienhaus vollständig eingestürzt.

Der 44-Jährige wurde dabei schwer verletzt, konnte sich aber selbstständig aus den Trümmern des Hauses befreien. Der Rettungsdienst versorgte den Mann und brachte ihn in ein Krankenhaus.

"Die Maßnahmen dauern zur Stunde noch an. Die Anwohner werden dringend gebeten den evakuierten Bereich nicht zu betreten", unterstrich der Polizeisprecher in der Nacht.