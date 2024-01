21.01.2024 19:06 914 Halbe Million Euro Schaden bei Großbrand im Harz! Mehrere Häuser in Innenstadt unbewohnbar

Von Annika Rank

Stolberg (Harz) - Alarm im Harz! In der Stolberger Innenstadt standen am Sonntag mehrere Gebäude in Flammen. In der Solberger Innenstadt brach am Sonntag ein Großbrand aus. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Harzgerode Wie Polizeisprecher Alexander Junghans mitteilte, wurden die Einsatzkräfte zunächst gegen 10.45 Uhr in die Niedergasse alarmiert, wo der Dachstuhl eines Fachwerkhauses brannte. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr Stolberg griffen die Flammen auf benachbarte Wohnhäuser über, sodass schon bald Kameraden aus Harzgerode, Berga, Roßlau, Rottleberode und Uftrungen anrücken mussten. So waren insgesamt mehr als 20 Fahrzeuge vor Ort im Einsatz. "Gerettet werden konnte eine ältere Dame, die eines der Häuser selbständig nicht mehr verlassen konnte", teilte der Sprecher mit. "Die Seniorin wurde zunächst in ein Krankenhaus nach Thüringen gebracht und von dort aus in eine Hallenser Spezialklinik geflogen." Feuerwehreinsätze Omnibusse am Bahnhof ausgebrannt: Feuerwehr kämpft stundenlang gegen Flammen Ihre Verletzungen seien glücklicherweise aber nicht lebensbedrohlich. Dutzende Feuerwehrleute waren im Einsatz. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Harzgerode Polizei schätzt den Schaden auf sechsstellige Summe An den Häusern entstand erheblicher Sachschaden. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Harzgerode Vier Häuser seien durch das Feuer stark beschädigt worden, drei davon mussten versiegelt werden und seien derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden "anderweitig" untergebracht. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf mehr als 500.000 Euro geschätzt. Aktuell sei der Brandort noch nicht begehbar, sodass noch keine Hinweise zur Ursache des Feuers vorliegen. Die betroffenen Gebäude sollen am Montag nicht nur von Brandursachenermittlern, sondern auch von Statikern untersucht werden.

Titelfoto: Facebook/Freiwillige Feuerwehr Harzgerode