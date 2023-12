Kinderwagen in Brand gesetzt und in Fahrstuhl geschoben: 70.000 Euro Schaden!

Halle (Saale) - In Halle (Saale) trieben in der Nacht auf Samstag Brandstifter ihr Unwesen.

Feuerwehr und Polizei rückten in der Nacht an. (Symbolbild) © 123rf/fanjianhua

Gegen 23.30 Uhr machten sich die Übeltäter an einem Kinderwagen zu schaffen, welcher in der fünften Etage eines zehnstöckigen Mehrfamilienhauses An der Magistrale abgestellt worden war. Das teilte Polizeisprecher Michael Ripke am Samstag mit.



Erst zündeten die Täter den Kinderwagen an, dann schoben sie ihn in den Fahrstuhl des Hauses. "An der Fahrstuhlkabine entstand dadurch ein Vollbrand", so der Sprecher. In der sechsten Etage zündeten sie zudem einen Teppich an.

Glücklicherweise wurde die Feuerwehr schnell alarmiert, sodass der Brand zeitnah unter Kontrolle und gelöscht werden konnte, bevor er sich weiter ausbreitete. Nach einer kurzen Lüftung des Hauses konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Am Fahrstuhl, der erheblich beschädigt und außer Betrieb genommen wurde, entstand ein Schaden von schätzungsweise 70.000 Euro.