Halle voller E-Scooter brennt lichterloh! Etliche Explosionen, ein Mann verletzt

Krefeld – Großeinsatz in einem Gewerbegebiet in Krefeld-Fischeln! Dort stand eine Halle voller E-Scooter lichterloh in Flammen.

Die Feuerwehr ist wegen des Großbrands einer Gewerbehalle in Krefeld seit Donnerstagabend im Einsatz. (Symbolbild) © 123rf/sbachstroem

Am Freitagvormittag dauerte der Einsatz der Feuerwehr noch immer an. Demnach war der Brand am Höffgeshofweg bereits am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr ausgebrochen.

Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, habe die Halle, in der circa 1200 E-Scooter gelagert wurden, bereits in großem Umfang gebrannt, teilte ein Sprecher mit.

Weil die Akkus in den Elektrorollern der Hitze nicht standhielten, kam es zu zahlreichen Explosionen. Für die Einsatzkräfte habe eine "besondere Gefährdung" beim Löschen des Feuers bestanden.

Zwischenzeitlich waren rund 190 Helfer im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Dabei stürzten Teile der Halle ein. Ein Feuerwehrmann wurde bei einem Sturz verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden, wie der Sprecher erklärte.