26.12.2023 10:39 Haus brennt lichterloh: 90 Feuerwehrleute am Weihnachtstag im Einsatz

Am ersten Weihnachtsfeiertag stand das Erdgeschoss in einem frei stehenden Haus in Kisdorf lichterloh in Flammen.

Von Alice Nägle

Kisdorf - Am ersten Weihnachtsfeiertag stand das Erdgeschoss in einem frei stehenden Haus lichterloh in Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 90 Einsatzkräften im Einsatz. © Montage: Freiwillige Feuerwehr Kisdorf (2) Die Freiwillige Feuerwehr Kisdorf musste am gestrigen Montag gegen 18.02 Uhr in die Straße Ellernbrook in Kisdorf-Wohld (Kreis Segeberg) ausrücken. Die Einsatzkräfte wurden alarmiert, weil ein Feuer im Erdgeschoss eines Einzelhauses ausgebrochen war. 90 Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz vor und waren etwa 90 Minuten mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Einsatz konnte gegen 20.20 Uhr abgeschlossen werden.

Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Umliegende Gebäude und Wohnhäuser trugen durch den Brand keinen Schaden davon. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Montage: Freiwillige Feuerwehr Kisdorf (2)