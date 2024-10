30.10.2024 09:50 Haus von Bikerclub geht in Flammen auf: Warnmeldung für Anwohner

Das Haus eines Bikerclubs in Osterweddingen ging am Mittwoch in Flammen auf. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz, Anwohner wurden vor Rauchgasen gewarnt.

Von Robert Lilge

Osterweddingen - Am heutigen Mittwochmorgen fing das Gebäude eines Bikerclubs in Osterweddingen (Landkreis Börde) Flammen. Am Mittwoch musste die Feuerwehr in Osterweddingen das Haus eines Bikerclubs löschen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Kurz vor 6 Uhr sei der Brand in dem Gebäude in der Sülldorfer Straße ausgebrochen, teilte die Integrierte Leitstelle des Landkreises Börde mit. Das mehrstöckige Haus stand beim Anrücken der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Laut dem Bürgermeister der Gemeinde Sülzetal, Jörg Methner (SPD), gehöre es dem "Born to be wild Motorradclub Midland". Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sagte er mit Bestürzung: "Sie haben das Gebäude mit viel Liebe aufgebaut und hergerichtet." Feuerwehreinsätze Brandserie bricht nicht ab: Schon wieder brennt ein Kleinwagen im Harz! Der Brand habe sich über die beiden oberen Etagen und den Dachstuhl ausgebreitet, hieß es. Später seien diese in sich zusammengebrochen. Was der Auslöser der Flammen war, ist bisher unbekannt. Laut einer ersten Schätzung der Polizei beträgt der entstandene Schaden etwa 100.000 Euro. Bei dem Feuer habe es keine Verletzten gegeben. Rund 50 Einsatzkräfte sind bei den Löscharbeiten im Einsatz, die noch bis zum Mittag andauern können. Aufgrund des Rauchs galt kurzfristig eine Warnmeldung. Anwohnern wurde geraten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klima- und Lüftungsanlagen auszuschalten. Erstmeldung um 9.41 Uhr, zuletzt aktualisiert um 9.50 Uhr

Titelfoto: Marijan Murat/dpa