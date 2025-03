Heiße Asche in Tonne gekippt: Schuppen niedergebrannt

Am frühen Mittwochmorgen brannte in Oberseifersdorf ein Schuppen ab. © xcitepress

Gegen 4.30 Uhr rückte die Feuerwehr aus, um einen brennenden Schuppen in Oberseifersdorf zu löschen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Mittwochmorgen erklärte.

Der hölzerne Unterstand in der Straße "Am Eckertsbach" war in Flammen aufgegangen, nachdem zuvor heiße Asche in eine Tonne in unmittelbarer Nähe geschüttet worden war.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer zügig löschen und zudem verhindern, dass die Flammen auf umliegende Gebäude übergreifen.