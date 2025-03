Heizungskeller fängt Feuer: Zwei Bewohner müssen ins Krankenhaus

Genthin - Am Montagmittag kam es im Jerichower Land zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

In Genthin hatte ein Einfamilienhaus Feuer gefangen. © Freiwillige Feuerwehr Genthin

Gegen 13.30 Uhr brach das Feuer in der Straße Am Mühlgraben in Genthin (Sachsen-Anhalt) aus. In einem dortigen Wohnhaus brannte der Heizungskeller.

Beim Eintreffen der Feuerwehr "war das Kellerfenster zum Heizungsraum bereits durchgebrannt, dichter Rauch drang nach draußen", teilte die Freiwillige Feuerwehr Genthin mit.

Weshalb der Brand ausgebrochen war, ist derzeit unklar. Die Kameraden konnten die Flammen aber schnell unter Kontrolle bringen.

Wie das Polizeirevier Jerichower Land mitteilte, wurden zwei Bewohner mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Die Beamten sicherten Spuren vor Ort und haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.