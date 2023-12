29.12.2023 19:14 2.446 Großfeuer vernichtet Familienhaus, während Besitzer nicht da sind – Einsturzgefahr!

Was für ein Albtraum! Während die Besitzer nicht da waren, ging ihr Einfamilienhaus in Herrnhut in Flammen auf.

Von Eric Hofmann

Herrnhut - Was für ein Albtraum! Während die Besitzer nicht da waren, ging ihr Einfamilienhaus in Flammen auf. Obwohl die Feuerwehr schnell ausrückte, sieht es nach ersten Erkenntnissen danach aus, dass das Haus nicht mehr zu retten ist. Schon von der Straße aus waren die Flammen zu sehen. © Philipp Grohmann/LausitzNews Um 7.20 Uhr bemerkten Anwohner den Flammenschein am Dach in der Niederen Dorfstraße, alarmierten sofort die Feuerwehr. Als die anrückte, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten waren jedoch keinesfalls einfach: Wegen der Fotovoltaikanlage mussten die Kameraden der Feuerwehren äußerst vorsichtig vorgehen. "Erste Erkenntnisse weisen darauf hin, dass ein technischer Defekt Ursache des Brandes war", so Polizeisprecher Sven Möller (34). "Die Ermittlungen laufen jedoch noch. Nach derzeitigem Stand ist das Haus unbewohnbar." Feuerwehreinsätze Feuerteufel in Wolfsburg unterwegs: Mehrere Gartenlauben brennen lichterloh! Nach TAG24-Informationen soll es einsturzgefährdet sein. Die großflächige Solaranlage erschwerte die Löscharbeiten. © Philipp Grohmann/LausitzNews Über Stunden kämpfte die Feuerwehr gegen das Flammenmeer. © Philipp Grohmann/LausitzNews Die Löscharbeiten zogen sich bis zum Abend, der Sachschaden konnte am Freitag noch nicht beziffert werden. Verletzte forderte der Brand glücklicherweise nicht.

