Hochhaus brennt in Helmstedt: Feuerwehr rettet schwangere Frau!

Helmstedt - Am frühen Mittwochmorgen brannte eine Wohnung in einem Helmstedter Hochhaus. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

In der Nacht brannte es in einem Helmstedter Hochhaus. © Bildmontage: Feuerwehr Helmstedt

Gegen 1.30 Uhr brach das Feuer in der 3. Etage des Hochhauses in der Ernst-Reuter-Straße in Helmstedt (Niedersachsen) aus und Anwohner alarmierten die Einsatzkräfte.

Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr war zunächst unklar, ob sich noch Personen im Haus befanden. Die Kameraden drangen in das brennende Haus vor, in der betroffenen Wohnung konnte aber niemand mehr angetroffen werden, teilte die Feuerwehr Helmstedt mit.

Alle Hausbewohner wurden evakuiert. Aus einer benachbarten Wohnung musste eine schwangere Frau mit der Drehleiter vom Balkon gerettet werden, weil sie nicht mehr eigenständig durch das verrauchte Treppenhaus fliehen konnte.

Die Küche der Wohnung im dritten Stock brannte lichterloh, doch die Kameraden konnten das Feuer schnell löschen. Ob die Brandursache bereits bekannt ist, wurde nicht mitgeteilt.