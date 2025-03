26.03.2025 11:21 Hoher Schaden nach Brand in Wohnhaus: Anwohner retten sich vor Flammen

In Wallstawe kam es am Dienstag zu einem Brand in einem Wohnhaus. Drei Anwohner konnten sich vor den Flammen in Sicherheit bringen.

Von Robert Lilge

Wallstawe - Am gestrigen Dienstagabend kam es in Wallstawe (Landkreis Altmarkkreis Salzwedel) zum Brand eines Wohnhauses. Der Brand entstand im Dachstuhl des Hauses. © Screenshot/Facebook/FeuerwehrRohrberg Dabei sei ein Schaden von etwa 300.000 Euro entstanden, berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa) unter Berufung auf das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel. Gegen 20.30 Uhr seien die umliegenden Feuerwehren über den Notruf informiert worden. Im Haus befanden sich zum Ausbruch der Flammen zwei 34 und 55 Jahre alte Männer sowie eine 30-jährige Frau. Feuerwehreinsätze Feuer in Einfamilienhaus: Kind bei Löscharbeiten verletzt Alle konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, sodass sie unverletzt blieben. Das Feuer entstand im Dachstuhl. Wie es dazu kommen konnte, muss noch ermittelt werden. Durch das schnelle Eingreifen der angerückten Rettungskräfte konnten die Flammen zurückgehalten und gelöscht werden. Das Haus sei aktuell nicht mehr bewohnbar.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/FeuerwehrRohrberg