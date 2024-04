24.04.2024 11:21 Holzhaus brennt zweimal an einem Tag: Kripo ermittelt, Bewohner unverletzt

In Külmla, einem Ortsteil von Schöndorf, ist am Dienstag ein Holzhaus mehrfach in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Von Christian Rüdiger

Schöndorf - Am Dienstagnachmittag brannte in einem Ortsteil von Schöndorf (Saale-Orla-Kreis) ein Holzhaus. Doch es sollte nicht bei einem Feuer bleiben. Auch in der Nacht loderten die Flammen und zerstörten das Holzhaus. © NEWS5 / Rehe Gegen 13.30 Uhr war das Holzhaus im Ortsteil Külmla erstmalig in Brand geraten. Die Bewohner, eine 70-Jährige und ein 75-Jähriger, versuchten die Flammen selbst zu löschen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die alarmierte Feuerwehr schaffte es in der Folge den Brand unter Kontrolle zu bringen. Verletzte wurde den Angaben nach niemand. Kurz nach Mitternacht mussten Polizei und Feuerwehr wieder nach Külmla ausrücken, denn das Haus stand erneut in Flammen. Die Ursache der beiden Brände ist bislang noch unklar. Die Kripo Saalfeld ermittelt laut eigenen Angaben in "alle Richtungen". Der entstandene Sachschaden soll bei mindestens 150.000 Euro liegen.

Titelfoto: NEWS5 / Rehe