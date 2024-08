Holzstapel geht in Flammen auf: Es riecht nach Brandstiftung

Miltitz - Lange Nacht für die Feuerwehren rund um Nebelschütz in der Oberlausitz: Gegen 20.15 Uhr ging hier ein Holzlager im Miltitzer Industriepark "Am Krabatstein" in Flammen auf. Ein Großaufgebot der Feuerwehr musste bis in den nächsten Tag gegen das Feuer kämpfen.