Großeinsatz an Hotel: Feuer zerstört drei Hütten

Die Holzhütten neben dem Hotel wurden durch den Brand komplett zerstört.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, brach am späten Mittwochabend in einer Lagerhalle neben dem "Hotel Rehlegg" in der Holzengasse ein Feuer aus.

Eine Nachbarin bemerkte das Feuer im Nebengebäude kurz vor 24 Uhr und alarmierte die Feuerwehr.

Glücklicherweise konnte das Großaufgebot an Einsatzkräften die Flammen rasch unter Kontrolle bringen. Die Löscharbeiten zogen sich noch bis in den Morgen. Verletzt wurde niemand - der Sachschaden ist jedoch enorm.

Drei Holzhütten, in denen diverse Geräte lagerten, wurden zerstört.