Brand im Hoyerswerdaer Blinker-Hochhaus? Das ist der kuriose Grund für den Großalarm

Ein Raucher mit seiner qualmenden Wasserpfeife löste den Großeinsatz im "Blinker-Hochhaus" aus. © Henry Gbureck

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei eilte in der Nacht von Sonntag auf den heutigen Montag zum "Blinker-Hochhaus" (hunderte LED-Lichter) in Hoyerswerdas Neustadt.

Mieter hatten starken Rauch im Haus wahrgenommen, befürchteten einen Wohnungsbrand.

Die "Rauchzeichen" waren schnell lokalisiert. Sie zogen aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss.

Dort öffnete der Polizei ein erstaunter Mieter (32), der gerade eine Shisha (Wasserpfeife) rauchte.

"Er bat die Polizisten herein, die sich versicherten, dass alles in Ordnung war", so Polizeisprecher Marcel Malchow.