10.11.2023 07:04 In Wohnung riecht es verschmort: Hund sorgt für Feuerwehreinsatz

Ein Hund hat einen Brand in der Rosenstraße in Weil in Rhein ausgelöst, als er versehentlich an den Knopf vom Herd gelangte.

Von Martin Gaitzsch

Weil am Rhein - Zu einem überaus kuriosen Feuerwehreinsatz mussten die Kameraden am Mittwoch gegen 12 Uhr in der Rosenstraße ausrücken. Versehentlich wurde das Kochfeld von einem Vierbeiner eingeschaltet. (Symbolbild) © Bildmontage: 123RF/shangarey, 123RF/photodee Ein Rauchmelder hatte Alarm geschlagen, zudem roch es aus der Wohnung verbrannt, weshalb die Einsatzkräfte die Eingangstür gewaltsam öffnen mussten. In den Räumlichkeiten befanden sich keine Personen, allerdings zwei Hunde. Zudem schmorten zwei Hundeleinen aus Kunststoff, die auf einer Glasplatte lagen und sich auf einem Kochfeld befanden, das eingeschaltet war. Feuerwehreinsätze Brand in Mehrfamilienhaus in Bensheim: Tote Person bei Löscharbeiten entdeckt Die Feuerwehr entfernte deshalb schleunigst Hundeleinen und Glasplatte vom Herd und brachte sie ins Freie. Hinterher wurde die Wohnung gelüftet. Vermutlich war einer der beiden Vierbeiner für den Brand verantwortlich, da er an den Drehknopf des Herdes kam und so das Kochfeld einschaltete. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Titelfoto: Bildmontage: 123RF/shangarey, 123RF/photodee